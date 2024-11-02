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Ферма

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Грибное царство. Под Омском продают ферму по выращиванию вешенок
2 ноября, 05:47
Ферма с «хрустальным воздухом». В Омской области продают животноводческий комплекс
18 июня, 06:38
Введен карантин. В Омской области на «Сибирской земле» у коров обнаружили лейкоз
5 апреля, 05:06
С техникой и магазином. В Омской области за 27 млн продают картофельный бизнес
27 января, 12:01
2023
С кругом для езды и полем для прогулок. В Омской области продают конюшню за 20 млн
28 октября 2023, 13:30
Лихорадка и аборты. В Омской области ввели карантин из-за сальмонеллеза животных
11 октября 2023, 02:33
В Омской области на ферме бык проткнул рогами доярку
Женщину с открытой раной живота госпитализировали в районную больницу.
7 июля 2023, 05:58
Долгожданный камбэк. Стала известна дата открытия страусиной фермы в Омской области
2 июня 2023, 06:45
Вопрос решился. Представители страусиной фермы под Омском сообщили о скором открытии
13 мая 2023, 12:15
Жуткие подробности трагедии. В Омской области скотника убила агрессивная корова
10 мая 2023, 08:44
Смертельная инфекция на фермах. В нескольких районах Омской области ввели карантин
На территориях, где действуют ограничения, запретили сельскохозяйственные ярмарки.
2 мая 2023, 11:20
Птичку жалко. Страусиная ферма в Омске находится на грани закрытия
30 апреля 2023, 11:14
В Омске откроется ферма по выращиванию мух
Необычное производство поможет обратить отходы в доходы.
24 апреля 2023, 07:34
Губернатор Бурков встретился с главой Минсельхоза России Дмитрием Патрушевым
17 марта 2023, 12:38

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