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ФАП

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Март
Огонь схватил кровлю. В Омской области из-за печи загорелся сельский ФАП
В фельдешрско-акушерском пункте при этом никто не пострадал.
22 марта, 06:27
Декабрь 2023
В конце года в омских селах появятся еще два медучреждения по нацпроекту
На следующей неделе подрядные организации будут устанавливать оборудование.
19 декабря 2023, 06:10
Сентябрь 2023
«Омскагропромстрой» признали недобросовестным поставщиком за срыв строек ФАПов
«Омскоблстройзаказчик» подал 45 обращений в региональное УФАС из-за срыва сроков работ.
21 сентября 2023, 11:05
Июль 2023
В омском селе оборудованный по нацпроекту ФАП работал без медицинского оборудования
К делу подключилась прокуратура.
27 июля 2023, 07:57

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