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Энцефалит

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Опасные укусы: в Омской области зафиксировали 13 случаев клещевого энцефалита
29 октября, 08:23
Пострадали 764 взрослых и 426 детей. С начала года с омичей сняли более тысячи клещей
17 мая, 06:17
2023
Опасность есть до сих пор. Стало известно, сколько омичей пострадали от укусов клещей
27 сентября 2023, 10:39
Роспотребнадзор рассказал, сколько омичей пострадали от укусов клещей с начала года
Сообщается, что данные на 4 сентября 2023 года не превышают среднемноголетних значений.
4 сентября 2023, 10:41
Едва не погибли. В Омске больше 3,6 тысяч человек пострадали от укусов членистоногих
Сообщается, что количество обращений за 8 месяцев 2023 года не превышает среднемноголетних значений.
21 августа 2023, 10:45
Можно не беспокоиться. В Роспотребнадзоре рассказали о клещах — переносчиках чумы
Гамазовые клещи не нападают на людей.
16 мая 2023, 07:34

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