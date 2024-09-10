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2024
Снова изоляция. Из-за волны заболеваемости в Омске детские сады закрывают на карантин
10 сентября, 10:55
Казначеи, налоговики и специалисты. Какие вакансии на госслужбе открыли для омичей
19 июня, 04:36
Будьте внимательны. Эксперт нашел неприятный подвох в сельской ипотеке
Эксперт Анатолий Коршунов предупредил, что, оформляя сельскую ипотеку, нужно учитывать ряд важных факторов.
20 марта, 13:52
2023
В омском минздраве опровергли слухи о дефиците вакцины для детей
22 ноября 2023, 11:10
Виталий Хоценко: «Омский ИННОСИБ объединил социальный бизнес, экспертов и активистов»
В международном форуме «ИННОСИБ-2023» впервые принимают участие предприниматели Донбасса.
20 октября 2023, 09:20
Хоценко привлечет федеральных экспертов для решения экологических проблем в Омске
11 августа 2023, 04:25

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