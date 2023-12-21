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2023
Контракт продлят. В Омске затянется капремонт проблемной гимназии № 88
21 декабря 2023, 12:34
Разбился насмерть. На стройплощадке в Омске с высоты упал рабочий
На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
21 декабря 2023, 11:51
Виталий Хоценко дал первое интервью омскому СМИ
Врио губернатора Омской области ответил на вопросы Города55.
30 марта 2023, 08:31
2022
Княжеская дача и перекресток цивилизаций — изюминки Светлоярского района
Светлоярский район Волгоградской области — прекрасное место для активного отдыха на живописной природе и паломничеств представителей разных вероисповеданий.
19 декабря 2022, 13:32
Яйца дракона, храм со звездами и крутые холмы — чем удивит Котовский район
Котовский район Волгоградской области — необычное и интересное место отдыха для любителей живописной природы, необычных окаменелостей и красивых храмов.
28 октября 2022, 15:00

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