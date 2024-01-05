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Егор Кирьяков

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2024
Праздник не приходит. К кому из омских чиновников в 2023 году наведывались силовики
5 января, 12:02
2023
«Омскоблстройзаказчик» решил прикупить себе новый автомобиль почти за 2.1 млн рублей
23 ноября 2023, 09:36
Алтайский след. Что не так с контрактом на строительство школы в Исилькуле
10 ноября 2023, 03:01
В «Омскоблстройзаказчике» появился третий за год руководитель
Новый глава вступил в должность в статусе исполняющего обязанности.
8 октября 2023, 05:14
Подросток жестко сбил ребенка, в школах ввели карантин, Хоценко стал губернатором
24 сентября 2023, 09:58
На экс-директора «Омскоблстройзаказчика» Кирьякова завели дело за взятку
20 сентября 2023, 11:41
Драка омских чиновников, последнее слово Быкова, подорожание алкоголя
22 января 2023, 08:56
2022
В структуре правительства Омской области неожиданно сменился руководитель
Изменения уже внесли в открытые источники.
30 июля 2022, 03:16

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