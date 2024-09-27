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ДТП со скорой помощью

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Сентябрь
Прокуратура проследит за ходом проверки деталей ДТП со скорой помощью в Омске
27 сентября, 13:30
В Октябрьском округе Омска произошло ДТП с участием машины скорой помощи
27 сентября, 11:24
Март
Следственный комитет начал проверку после ДТП со скорой помощью в Омске
26 марта, 09:32
Ехала с мигалками. Омская полиция начала проверку после ДТП со скорой помощью
В результате аварии пострадали пассажиры скорой помощи, ход расследования контролирует прокуратура.
25 марта, 13:52

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