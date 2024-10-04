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Долевое участие в строительстве

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Бастрыкин заинтересовался проблемным долгостроем на улице Кирова после жалоб омичей
Председатель российского следственного комитета поручил как можно быстрее завершить расследование и доложить ему о результатах.
4 октября, 14:05
Прокуратура проверила, как сейчас обстоят дела на омских проблемных стройках
Прокурор области Алексей Афанасьев и министр строительства региона Александром Рашко побывали на стройплощадках жилых домов по ул. Тарская-Яковлева и Химиков.
30 мая, 10:21
2023
Более 400 обманутых дольщиков. В Омске возбудили уголовное дело в сфере строительства
Некоммерческая организация подозревается в халатном отношении к своим обязанностям и злоупотреблении полномочиями.
31 октября 2023, 13:39
2022
Омский суд окончательно отнял квартиру у дочки бывшего начальника УМВД Быкова
Омская прокуратура сообщает, что суд отказал Евгению Быкову во всех апелляциях. Квартира, купленная на этапе строительства, отойдет государству.
12 октября 2022, 06:05

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