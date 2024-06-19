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Дмитрий Назаров

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Июнь
Кадровые изменения. В Октябрьском и Кировском округах Омска сменились прокуроры
19 июня, 06:29
Январь
Взятки, наркотики и убийства. На чем и как погорели омские силовики в 2023 году
6 января, 04:23
Октябрь 2023
Гибель малышки в колодце, уголовное дело за «мусорный» тариф, худшие школы Омска
8 октября 2023, 09:27
Бывшего омского прокурора Назарова заподозрили в получении взятки в 3.5 млн рублей
5 октября 2023, 09:42
В Омске силовики задержали бывшего городского прокурора Назарова
5 октября 2023, 05:43

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