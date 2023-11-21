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Дмитрий Крикорьянц

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Ноябрь 2023
Вручили медаль. Экс-глава омского минспорта Крикорьянц прокомментировал свою отставку
21 ноября 2023, 07:37
Навестил министр. Омские врачи вырезали аппендицит баскетболистке из Великобритании
Девушка приехала играть за омскую команду, но сразу же попала в больницу.
4 ноября 2023, 11:10
Сентябрь 2023
Омская федерация по гонкам беспилотников получит государственную аккредитацию
8 сентября 2023, 08:24
Август 2023
Незаконная передача ребенка, вырубка тысячи деревьев в Омске, презентация «Авангарда»
27 августа 2023, 10:38
Озвучена стоимость реконструкции СКК им. Блинова в Омске
25 августа 2023, 10:54
«Город — это люди». Виталий Хоценко обратился к омичам в День города
Вечером 5 августа на Соборной площади чествовали победителей SIM-2023.
6 августа 2023, 04:10
Июль 2023
Под крылом у государства. Омская Федерация силового спорта получит аккредитацию
Ее выдают до лета 2027 года.
1 июля 2023, 09:47
Июнь 2023
Pole Dance в законе. Омская федерация по танцам на пилоне получит аккредитацию
13 июня 2023, 11:18

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