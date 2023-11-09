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Динамо Минск

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9 ноября 2023
Главный тренер омского «Авангарда» о победе над ЦСКА: «Мы были лучше»
Михаил Кравец поблагодарил всех игроков команды за отличную поездку, а особенно за ее концовку.
9 ноября 2023, 20:32
6 ноября 2023
Наставник омского «Авангарда» оценил экс-игроков «Динамо Минск» Спунера и Мартынова
В текущем сезоне оба нападающих выступают в форме «ястребов» и сегодня играли против прежнего клуба.
6 ноября 2023, 19:25
Главный тренер омского «Авангарда» о победе над минским «Динамо»: «Вернули должок»
Михаил Кравец уверен, что в этой игре вся команда отработала на 200 процентов с мужеством и характером.
6 ноября 2023, 18:51
Омский «Авангард» драматично вырвал победу у минского «Динамо» по буллитам
Встреча в Минске закончилась со счетом 4:3 в пользу «ястребов».
6 ноября 2023, 17:15

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