Детское кресло

Не было детского кресла. Омский водитель пойдет под суд за летнее тройное ДТП

Омич вез 11-летнюю девочку на заднем сидении без кресла. Случилось ДТП, ребенок получил тяжкий вред здоровью. Дело на водителя передали в суд.