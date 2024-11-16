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Детсады

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В омских школах не хватает больше трехсот учителей по основным предметам
16 ноября, 06:58
«Это уже не модно»: в омском градсовете раскритиковали будущий детсад от «Эталона»
2 ноября, 10:00
В Омске резко изменилась ситуация с заболеваемостью в школах и детсадах
14 октября, 07:17
Соляная пещера и зал для аэробики. В Омске появится новый современный детский сад
О проекте нового детского сада в ЖК «Снегири» рассказал мэр города Сергей Шелест, известно, что учреждение будет рассчитано на 290 мест.
19 июля, 13:28
Омским депутатам рассказали о нехватке мест в детских садах
11 июля, 07:39
В Омске сотни домов останутся без горячей воды. Публикуем список адресов
20 мая, 04:00
Некому учить детей. В школах и детсадах Омска не хватает почти тысячи педагогов
18 апреля, 04:41
«Вода льется ручьем». В Омске детский сад затопило водой из-за протекающей крыши
Омичи пожаловались на состояние детского сада №168 в Нефтяниках, по их словам, работа учреждения протекает с недопустимыми нарушениями.
29 марта, 09:38
2023
Бизнесмен Галынский готовится строить детсад на 17-й Северной
13 апреля 2023, 11:14

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