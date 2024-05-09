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Денис Венгрыжановский

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Декабрь 2023
Омский «Авангард» на родном льду хладнокровно уничтожил ХК «Сочи»
21 декабря 2023, 16:05
Омский «Авангард» хладнокровно и уверенно разгромил «Барыс» из Астаны
Встреча на льду G-Drive Арены завершилась со счетом 5:1 в пользу «ястребов».
5 декабря 2023, 16:29
Октябрь 2023
Омский «Авангард» упустил преимущество в 2 шайбы и бездарно проиграл «Витязю»
Матч в подмосковной Балашихе закончился со счетом 5:2 в пользу хозяев льда.
18 октября 2023, 19:08
Омский «Авангард» всухую одолел нижегородское «Торпедо»
Встреча закончилась с футбольным счетом — 1:0 в пользу «ястребов».
3 октября 2023, 19:02
Сентябрь 2023
Третье подряд. Омский «Авангард» разгромно проиграл «Автомобилисту» в гостях
Встреча в Екатеринбурге закончилась со счетом 5:1 в пользу хозяев льда.
25 сентября 2023, 17:02
Омский «Авангард» в овертайме с трудом вырвал победу у «Адмирала»
14 сентября 2023, 15:49
Август 2023
Обвал грунта на 3-й Енисейской, ответ Лобова на выбросы, нашествие богомолов в Омске
13 августа 2023, 09:45
Нападающий омского «Авангарда» Венгрыжановский рассказал об ошибках в игре со Сборной
7 августа 2023, 21:16

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