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Денис Кильдебеков

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Январь
Праздник не приходит. К кому из омских чиновников в 2023 году наведывались силовики
5 января, 12:02
Декабрь 2023
Прокурор Омской области раскрыл схему кражи денег на строительстве школы в Исилькуле
12 декабря 2023, 14:05
Ноябрь 2023
«Омскоблстройзаказчик» решил прикупить себе новый автомобиль почти за 2.1 млн рублей
23 ноября 2023, 09:36
Обвиненный в краже 58 млн бизнесмен Кильдебеков сорвал стройку еще одной омской школы
13 ноября 2023, 04:09
Алтайский след. Что не так с контрактом на строительство школы в Исилькуле
10 ноября 2023, 03:01

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