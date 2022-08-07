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День города-2022 в Омске: карта мероприятий и главные события
Карта мероприятий, схема перекрытий и другие новости о 306-летии Омска
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Сегодня
«Плоды» праздника. В День города в Омске случилось почти 900 происшествий
Стало известно, сколько раз за минувшие сутки жители Омской области обращались в полицию.
Сегодня, 10:38
Баян не порвали, но гитару разбили. На День города в Омске зажгла «Дискотека Авария»
Сегодня, 04:03
«Дискотека Авария» разбила гитару на концерте в Омске
Сегодня, 00:43
Вчера
Римские легионеры и японские лучники: Самые яркие моменты омского «Щита Сибири 2022»
Вчера, 23:42
Пешком выгоднее. После празднования Дня города в Омске взлетели цены на такси
Из-за высокого спроса цена на такси резко взлетела до 650 рублей за поездку.
Вчера, 23:16
В Омске отгремел салют в честь 306-летия Омска
Вчера, 22:35
Доспехи, покрышки и Петр I. Как прошел День города в Омске
День города — 2022 в фотографиях.
Вчера, 20:30
Названы имена победителей SIM-2022 в Омске
Забег на самую длинную дистанцию длился больше двух часов.
Вчера, 13:04
На старт Сибирского международного марафона в Омске вышли 4 тысячи бегунов
На марафон приехали гости из 9 стран и 36 регионов России.
Вчера, 11:30
Фантастические твари омской «Флоры»: кого можно встретить на «зеленой» выставке
Вчера, 09:30
Древний Рим, фаер-шоу и «Дискотека Авария»: самые интересные события на День города
Вчера, 09:00
День города в Омске начался с режима НМУ
Синоптики объявили опасный режим в ночь на День города.
Вчера, 08:41
5 августа
День города на воде. В Омске запустят «праздничные» теплоходы с песнями и танцами
В качестве артистов приглашают местных жителей.
5 августа, 17:49
В День города омичей ждет знойная жара
5 августа, 09:02
4 августа
Насыщенные выходные в Омске: главные мероприятия Дня города в 2022 году
Главные события Дня города-2022, которые ждут омичей.
4 августа, 15:12
3 августа
На День города в центре Омска поменяют маршруты автобусов и отменят троллейбусы
В эту субботу серьезно поменяются городские маршруты из-за масштабного перекрытия дорог.
3 августа, 17:16
Почетные гости. В Омск на День города приедут иностранцы
Омск посетят делегации из городов-партнеров, побратимов и дипломатических миссий.
3 августа, 15:35
Омск активно моют и пылесосят перед Днем города
Городские службы занимаются активной подготовкой к празднику.
3 августа, 14:22
В День города в Омске перекроют центр – схема и список улиц
3 августа, 10:16