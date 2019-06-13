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Дело Голунова
В Москве по подозрению в покушении на сбыт и производство наркотиков был задержан специальный корреспондент отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов. Дело быстро обрело резонанс.
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13 июня 2019
Путин уволил двух генералов полиции, занимавшихся делом Голунова
13 июня 2019, 17:06
12 июня 2019
На марше в поддержку Голунова начались массовые задержания
12 июня 2019, 16:50
Российские политологи высказались об освобождении Голунова
12 июня 2019, 13:55
11 июня 2019
Прекращение дела журналиста Голунова стоило постов двум генералам
Уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращено, сообщает пресс-служба МВД России со ссылкой на главу ведомства Владимира Колокольцева.
11 июня 2019, 21:03
Хинштейн: дело Голунова передали из полиции в Следственный комитет
11 июня 2019, 09:26
10 июня 2019
В анализах и на руках журналиста Голунова не найдено следов наркотиков
10 июня 2019, 15:18
8 июня 2019
Ошибка МВД и обвинение журналиста. Как проходит дело Ивана Голунова
В четверг, 6 июня, в Москве на Цветном бульваре оперативники задержали журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова.
8 июня 2019, 19:10