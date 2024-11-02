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Дачи

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Ноябрь
«Тонем с прошлой осени»: омичи — о ситуации с потопом в Осташково
2 ноября, 04:57
Октябрь
Появились новые подробности о затопленных дачах в омском районе Осташково
16 октября, 04:51
Сентябрь
Уровень снижается? Воду с затопленных омских дач рядом с Осташково откачивают 10 помп
23 сентября, 12:23
Воды по колено и гниющий урожай. Как выглядят затопленные дачи в омском Осташково
10 сентября, 02:06
Август
Заморозки, неожиданное наводнение и отмена закрытия «ВНИМИ-Сибирь». Омск в четверг
29 августа, 14:17
Чуть не затопили СНТ. Спасение омских дач обернулось новым наводнением
29 августа, 03:18
Опасные кровососы, «Штормфест» и затопленные дома. Омск в воскресенье
Итоги дня по версии Города55.
11 августа, 14:05

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