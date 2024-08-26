Хорошие новости. Из Омска в Черемушки с 12 февраля запустят пригородные автобусы

Транспорт будет ходить с большими интервалами, поэтому жителям микрорайона нужно подгадывать прибытие автобуса, чтобы не ждать долго на остановке.