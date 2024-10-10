gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Чехия

Выбрать дату
2024
Отличные навыки. Омский «Авангард» предпочел Николишину защитника из Чехии
10 октября, 03:15
В омском «Авангарде» прокомментировали лимит на легионеров в КХЛ
В настоящее время в команде «ястребов» играют три легионера: Рид Буше (США), Райан Спунер (Канада) и Томаш Юрчо (Чехия).
3 апреля, 08:56
2023
Нападения педофилов, все больше пожаров, День Победы в Омской области
7 мая 2023, 08:00

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика