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Бизнес-новости

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2024
В Омске за 120 млн выставили на продажу «Пиратский остров» с яхт-клубом
29 августа, 09:57
2023
Важно. Глава СК России Бастрыкин заинтересовался ДТП с опрокидыванием маршрутки в Омске
30 сентября 2023, 13:50
Птицефабрику «Русь» в Омской области выкупил ее бывший владелец
5 июня 2023, 12:09
Омский бизнесмен Шкуренко закрыл свою компанию по торговле ягодами
Компания по итогам 2021 года показала убытки в 13,6 млн рублей.
5 июня 2023, 08:24
В омском парке «Зеленый остров» случилась перестрелка с пострадавшим
В этот момент там гуляли родители с детьми.
11 мая 2023, 02:44
Сменился директор. Продавать омичам автомобили будет человек из Краснодарского края
ООО «Барс-Запад» поставили продавать омичам автомобили Kia выходца из Краснодарского края Александра Гладуна.
4 марта 2023, 05:37
В Омске стало одной богатой женщиной больше. Новая владелица «Алкогольной Сибгруппы»
Стало известно о переходе крупного алкогольного бизнеса Андрея Стрельца к новому владельцу. Теперь компания принадлежит Ларисе Стрелец.
2 января 2023, 06:31
2022
Каждый шестой из самых богатых омичей оказался омичкой
25 октября 2022, 07:20
Омский бизнесмен Иван Поляков отказался от доли в двух СМИ
Одна из них зарегистрирована в Томске, другая – в Красноярске.
7 сентября 2022, 04:49
Стало известно, закроются ли в Омске рестораны KFC
Бренд собираются продать местному оператору, после чего компания Yum! Brands уйдет из РФ.
6 июля 2022, 03:50
В Омской области ликвидируется крупное предприятие
Речь о заводе ламинированной бумаги.
29 июня 2022, 04:26

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