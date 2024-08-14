gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Бишкек

Выбрать дату
2024
Больше нет спроса. В Омске временно отменили автобус до иностранного государства
14 августа, 09:42
Не было денег на выезд. Омские приставы выдворили из России 9 нелегальных мигрантов
18 апреля, 04:49
2023
Омичам, застрявшим в степи Казахстана, дали бесплатные путевки
11 июля 2023, 05:57
Застрявшие в Казахстане, опасное масло в больницах, «Любинский. ART». Воскресный Омск
9 июля 2023, 14:37
Срочно. Омичей, застрявших в степи Казахстана, отвезли в Караганду
9 июля 2023, 11:21
На этой неделе из Омска запустят автобусы в Киргизию
Билет до Бишкека будет стоить 6,6 тысяч рублей в одну сторону. На два ближайших рейса мест уже не осталось.
3 июля 2023, 10:02
В Киргизию за 6 тысяч рублей. Из Омска возобновят автобусный рейс в Бишкек
8 июня 2023, 07:35

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика