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Морозные открытки и добрые пожелания: в Омске запустили новогоднюю акцию
Омские библиотеки открыли «Сказочную почту Деда Мороза», где каждый может отправить письма с поздравлениями или пожеланиями.
18 ноября, 10:35
Омские библиотеки при поддержке ОНПЗ прививают детям любовь к чтению
Омский НПЗ поддержал проект «Арт-лаборатория», созданный городскими библиотеками. Его задача — привить юным омичам любовь к чтению.
29 июля, 01:50
В Омском муниципальном районе в 2023 году отремонтировали 35 учреждений культуры
7 июня, 03:30
Магазинов много, библиотека одна: в Омске переименовали очередную остановку
31 января, 06:10
2023
Читать по паспорту. В омских библиотеках все еще хранятся книги писателей-иноагентов
7 ноября 2023, 10:08
Виталий Хоценко рассказал о модернизации библиотек в Омской области
На эти цели выделили 30 млн рублей.
27 октября 2023, 06:44
Омские студенты помогут предприятиям запустить социально значимые проекты
13 сентября 2023, 05:52

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