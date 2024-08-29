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В начале сентября Омскую область накроет циклон с первым снегом
29 августа, 05:17
Застройщики обсудили новые тренды и условия ИЖС на круглом столе со Сбером
Аналитики Сибирского Сбера организовали круглый стол с участием застройщиков, аккредитованных для подряда на возведение частных домов.
8 августа, 11:21
Подвела погода. Утром в Омске задержали рейсы в Новосибирск, Москву и Норильск
7 июня, 05:20
2023
Все на Алтай. Между Омском и Барнаулом появится авиасообщение
С 17 января появится авиасообщение между Омском и Барнаулом. Авиаперевозки будет осуществлять компания «ЮТэйр».
9 января 2023, 04:02

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