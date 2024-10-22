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Астрономическое явление

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Октябрь
Оранжевая луна: почему небо над Омском стало зрелищем для астрономов
Около 50 автомобилей собралось в астрономическом лагере. Астрономы-любители и профессионалы наблюдали за редкими небесными явлениями.
22 октября, 08:47
Сентябрь
Увидеть вторую Луну. Омичей предупредили о необычном астрономическом явлении
17 сентября, 10:59
Август
«Как заснять то, чего нет?». Директор омского планетария — о ночном параде планет
28 августа, 07:36
Май
Россияне увидят Большой парад планет в начале лета
Космос готовит для жителей Земли кое-что интересное. Известно, что в ближайшее время состоится Большой парад планет. Когда он будет? Ответ — в материале Города55.
29 мая, 12:44

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