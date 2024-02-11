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Антон Красоткин

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Февраль
Победа в дерби. Омский «Авангард» устроил разгром для «Сибири» — 7:2
Гости заработали в матче 22 минуты штрафного времени.
11 февраля, 15:53
Декабрь 2023
Омский «Авангард» в овертайме вырвал победу у новосибирской «Сибири»
Третье сибирское дерби в текущем сезоне закончилось со счетом 2:3 в пользу «ястребов».
26 декабря 2023, 15:23
Сентябрь 2023
Омский «Авангард» начал выездную серию с досадного поражения в сибирском дерби
21 сентября 2023, 15:03
Омский «Авангард» стартовал в Чемпионате КХЛ с победы в сибирском дерби
2 сентября 2023, 13:10

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