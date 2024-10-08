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Антициклон

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Октябрь
Дожди, ветер и похолодание. К Омску движется скандинавский антициклон
8 октября, 02:49
Сентябрь
Вторая волна бабьего лета. На выходных погода в Омске резко изменится
25 сентября, 10:23
Снова лето? В Омскую область на неделю вернется мощное потепление и солнце
5 сентября, 06:43
Август
Золотая осень. После холодов Омскую область накроет волна мощного тепла
26 августа, 06:03
Бархатный сезон. На Омскую область надвигается мощное потепление
19 августа, 07:20
Омская область окажется в зоне антициклона с жарой до +29 градусов
16 августа, 16:42
Непрекращающиеся дожди. На Омскую область обрушился мощнейший в России циклон
15 августа, 16:31
Осень близко. Омскую область ждет неделя мощных дождей и гроз
12 августа, 07:29
Декабрь 2023
Сильный ветер и гололед. Какая погода ждет омичей на выходных
16 декабря 2023, 03:00
Пик мороза. Прошлая ночь в Омской области оказалась самой холодной с начала этой зимы
12 декабря 2023, 07:17
Ноябрь 2023
Влияние циклона. Синоптик рассказала омичам, какую погоду ожидать в ближайшие дни
27 ноября 2023, 13:04

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