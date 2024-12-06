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Андрей Алехин

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Госдума не дала Омской области денег на ремонт теплосетей
5 декабря, 06:39
2023
«Страшное время позади»: что думают омские политики о сериале «Слово пацана»
12 декабря 2023, 04:00
Приземление в поле, жуткая смерть матери с детьми, итоги выборов в Омской области
17 сентября 2023, 11:03
Стало известно, сколько зарабатывают жены кандидатов в губернаторы Омской области
20 августа 2023, 10:22
В Омске начали печатать бюллетени для выборов губернатора
Планируется изготовить порядка 1.5 млн экземпляров.
18 августа 2023, 12:32
Повышение призывного возраста, жуткие вырубки в Омске, выступление Пелагеи
30 июля 2023, 09:50
«Меня посадили на 15 лет»: коммунист Алехин рассказал о приговоре украинского суда
28 июля 2023, 09:58
Избирком составил окончательный список кандидатов на пост губернатора Омской области
28 июля 2023, 06:11
Поимка педофила в Омске, уход Мизулиной, новый гендиректор «Авангарда»
23 июля 2023, 07:38
Андрей Алехин подал документы в избирком для участия в выборах главы Омской области
Документы от оставшихся кандидатов ждут до 26 июля.
17 июля 2023, 10:45
В омском ЛДПР определились с кандидатом на выборах губернатора
От регионального отделения за пост главы региона поборется Максим Макаленко.
18 июня 2023, 05:49
Конфликт в ГИБДД, кандидаты в губернаторы и загрязнение воздуха. Омск сегодня
10 июня 2023, 14:05
2022
И гласность, и распад страны: что известные омичи думают о Михаиле Горбачеве
31 августа 2022, 11:54

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