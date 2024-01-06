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Алексей Кудояр

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Взятки, наркотики и убийства. На чем и как погорели омские силовики в 2023 году
6 января, 04:23
Сентябрь 2023
Подросток жестко сбил ребенка, в школах ввели карантин, Хоценко стал губернатором
24 сентября 2023, 09:58
На торговле «левым» табаком попались подчиненные экс-главы омского ОЭБ и ПК Кудояра
22 сентября 2023, 06:17
Июль 2023
В Омске экс-полицейский Кудояр предстал перед судом из-за слишком дорогого коттеджа
31 июля 2023, 07:11
Повышение призывного возраста, жуткие вырубки в Омске, выступление Пелагеи
30 июля 2023, 09:50
Омский подполковник Кудояр уволился из органов после возбуждения уголовного дела
28 июля 2023, 09:09
Сокрушительный ураган, жалобы омичей на транспорт, бесплатный концерт Чичериной
9 июля 2023, 12:51
Подполковника омской полиции Кудояра винят в убийстве собаки на глазах у детей
6 июля 2023, 02:16

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