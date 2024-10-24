gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

5УТРА

Выбрать дату
Октябрь
Концерт омской группы «5УТРА» перенесли на следующий год
Время останется прежним, а приобретенные ранее билеты будут действительными.
17 октября, 05:55
Август
Признание рядом. Стендап-комик из Омска выпустил музыкальный клип с Агатой Муцениеце
29 августа, 09:52
Июль
Земляки в гостях. В Омске на День города бесплатно выступит группа «5УТРА»
17 июля, 07:54
Июнь
Выйдет совсем скоро. Омская группа 5УТРА анонсировала новую летнюю песню
Основатели группы 5УТРА Никита и Анна Беляковы рассказали в своих социальных сетях, что совсем скоро выйдет их новая летняя песня, точная дата пока неизвестна.
20 июня, 12:25
Май
Песня омской группы 5УТРА появилась в новом сезоне сериала «Универ»
Песня омской группы прозвучала в концовке одной из серий, ее отрывок исполнители опубликовали у себя в соцсетях.
20 мая, 14:30
Январь
«Сделано в Омске». На домашнем матче «Авангарда» выступит группа «5УТРА»
24 января, 12:27
Омская музыкальная группа «5УТРА» вновь в музыкальных чартах России
На этот раз виновник торжества — трек «Не повезло», хотя и прошлая песня «Давай сбежим» не теряет популярности.
21 января, 14:55

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика