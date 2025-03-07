«Зона для несовершеннолетних»: народный антирейтинг детских лагерей в Омске

Участнику одной из летних смен не понравилась работа вожатых. По мнению Михаила, они во время соревнования, в котором нужно было собрать больше капибар и морских свинок, не уточнили, что нельзя было объединяться с другими детьми. В итоге победа досталась, по мнению автора отзыва, тем, кто ничего не делал и показал себя хуже в конкурсе.