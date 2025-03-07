«Зона для несовершеннолетних»: народный антирейтинг детских лагерей в Омске

Posted 7 марта, 03:30
Published 7 марта, 03:30
Modified 7 марта, 09:29
Updated 7 марта, 09:29
Март — традиционно пора, когда родители начинают подавать заявление на получение путевок в летние оздоровительные лагеря. Заявки принимают до 15 июля 2025 года включительно через портал Госуслуг или в «Службе одного окна». Отдыхать в лагеря в Омской области ежегодно отправляются десятки тысяч детей.
Город55 решил составить топ детских лагерей (в подборке на этот раз рассказываем об учреждениях с низким рейтингом). Что понравилось, а что разочаровало отдыхающих — рассказываем в материале.
Важно: данный топ построен исключительно на оценках, указанных в онлайн-сервисах. В расчет мы брали детские лагеря, о которых оставлено 10 и больше отзывов.
На улице Курортной, 15/12 в дачном поселке Чернолучинский, в 50 км от Омска и 10 минутах от берега Иртыша, находится детский оздоровительный лагерь «Иртышские зори». В летний сезон 2025 года в лагере рассчитывают организовать пять смен продолжительностью в 14 дней.
Омичи не слишком охотно оставляют отзывы о детском лагере: за все время они поставили чуть больше 20 оценок и написали 11 отзывов. Так, у омички Екатерины остались положительные впечатления от «Иртышских зорь». Понравились ей лес, хорошее питание, интересная программа досуга детей и максимальная отдача руководства.
У одной из омичек проблемы возникли еще на этапе покупки путевки.
«Звонили, чтоб купить путевку на 2 сезон, менеджер сказала, что пока не продаем, звоните 1 июня. 1 июня приехали в офис, сказали путевок нет. А на 3 сезон звоните после 15 июня. Думаю картина повторится. В прошлом году таких проблем нет. Менеджер вводит заблуждение людей. В итоге дети останутся без отдыха», — поделилась Анна.
У авторов следующих отзывов претензии возникли уже к самому отдыху в стенах детского лагеря:
«Ужасный лагерь, в умывальниках бегают муравьи, вожатые кричат за любое движение, как и у многих были проблемы с путевкой, в общем лучше сюда не ездить!» — написала Карина.
Очень не понравился лагерь, сын попал во второй отряд, где был мальчик, у которого там бабушка работает, как я поняла выписывает путевки, мальчик в этом лагере постоянно и чувствует себя хозяином этого лагеря, обзывает и не дает нормального жилья другим, на что вожатые смотрят нормально и только защищают этого мальчика, и то что он моему сыну сказал, что ночью морду набьет, для вожатого это просто смешная шутка, над котором просто все посмеялись, хотя я ничего смешного в этом не вижу! В итоге сын на второй день уже просился домой и не хотел оставаться», — отметила Алия.
В одном из последних отзывов об «Иртышских зорях» хвалили нового директора — Андрея Леонтьева (занял соответствующий пост в июле 2024-го). Правда, с октября руководителем детского оздоровительного лагеря значится уже Ринат Гималов. Омичка Ксения помимо работы и энтузиазма директора похвалила природу, назвав ее «самым жирным плюсом», но указала на состояние лагеря:
«Лагерь же старый, как и большинство в Омской области, многие годы особо его не развивали, денег не вкладывали, штопали точечным ремонтом».
Следующий в подборке — лагерь имени Гагарина на улице Курортной, 18, расположенный в 50 км от Омска. В 2023 году лагерь открыли после четырехлетней паузы, для этого пришлось провести глобальный ремонт. В этом году ремонтные работы в столовой и медицинском блоке также внесли коррективы в запуск смен: для детей лагерь распахнет свои двери только в конце июля. Запланировано лишь две смены продолжительностью 12-14 дней.
А теперь к отзывам: они довольно противоречивые. Так, Евгению, чья внучка отдыхала летом 2023-го в лагере имени Гагарина, не понравилось, что у детей отбирают телефоны, а также возникли претензии к организации места встречи с родителями.
«Проводится проверка привезенного для ребенка как шмон на зоне. По мнению администрации, родители, видимо, враги своим детям. В прошлом году внучка была в „Березке“, такого безобразия там не было! У ребенка болит ухо — всем параллельно. Прокурор по организаторам плачет…» — отметил Евгений.
Мама другой отдыхающей в лагере девочки сообщила, что та осталась всем довольна.
«В корпусе вполне цивильно, в комнате кровати, тумбочки. Туалет чистый. Питание разнообразное, даже моя малоежка наела пару килограммчиков. Территория лагеря в глубине бора, не надышаться! Ну и конечно детский лагерь — это люди, организация досуга, тут все на 10 из 10», — поделилась Мария.
В других жалобах говорится о редком приеме душа (детей якобы в жару водят мыться только раз в 4-5 дней), скучной программе и плохой организации мероприятий, несправедливом судействе конкурсов, хамстве директора.
Детский оздоровительный лагерь «Дружные ребята» также находится в Чернолучье — на улице Курортной, 23. В 2025 году для детей пообещали организовать 6 смен. Самая короткая длится 10 дней, самая продолжительная — 21 день. Об этом лагере омичи чаще оставляют отзывы: как результат рейтинг 3,5 (49 оценок).
Омичка Светлана рассказала о своем опыте общения с представителями детского лагеря. Женщина хотела узнать по телефону про наличие свободных мест и стоимость путевок, но столкнулась с откровенным хамством.
«Были очень удивлены, позвонив по указанному номеру, нас просто послала матом какая-то пьяная дама. Я так понимаю местный администратор. Желание пропало посетить данный курорт. Администрация примите меры иначе рейтинг упадет ниже плинтуса. Самое интересное что мы были в этом лагере пару лет назад и нам все понравилось, но после такого ответа пугает дальнейший сервис, если там такие люди работают, хамье редкостное», — сообщила Светлана.
Участнику одной из летних смен не понравилась работа вожатых. По мнению Михаила, они во время соревнования, в котором нужно было собрать больше капибар и морских свинок, не уточнили, что нельзя было объединяться с другими детьми. В итоге победа досталась, по мнению автора отзыва, тем, кто ничего не делал и показал себя хуже в конкурсе.
Лагерь имени Аркадия Гайдара находится в березовой роще на улице Воровского, 187 в черте Омска. Территория детского лагеря составляет 12 га. Здесь, как заявляют на официальном сайте, каждый год отдыхает более 700 ребятишек, в основном это дети работников предприятий ОАО «РЖД».
Несколько лет назад жителей соседних дачных поселков в Ленинском округе переживали, что лагерь, который все больше приходит в запустение, могут продать под коттеджи.
«Раньше в данном лагере было интересно и весело! Были разные карусели, качели, бассейн и много всего для детей! Сейчас нет ничего! Сделали реконструкцию бассейна лет 15 назад, но в итоге рабочие из средней Азии зачем-то заделали слив воды, а насосы которые выкачивали воду не работали, в итоге БАССЕЙН ЗАСЫПАЛИ! Карусели и атракционы все давно спилили, альтернативы взамен не сделали, — утверждал в 2021 году автор отзыва с ником Смотрящий VVV. — Если лагерь дальше будет функционировать как лагерь и как лыжная база (база отдыха зимой), руководству РЖД нужно задуматься о грамотном подходе и привлечь толковых людей, которые смогут организовать на территории интересные активности и хороший сервис, тем самым привлекут людей и дополнительные деньги. Локация, в которой находится данный лагерь, очень даже симпатичная для развития бизнеса».
Еще одна омичка сравнила детский лагерь с зоной. К этому привела следующая ситуация:
«Судя по всему на желание родителей привести своему ребенку самое необходимое в этом „лагере-зоне для несовершеннолетних“ всем абсолютно наплевать. О том, что прием родителей всего лишь 2 часа в неделю, никто нигде не уведомляет. А по приезду родителей туда: ни ребенка увидеть, ни грязные вещи забрать, ни передать пакет. Ни в одном из лагерей Омской области за последние 4 года, пока мои дети посещают оздоровительные лагеря, такого режима концлагеря НИГДЕ нет! Казалось бы, живем в цивилизованном мире», — написала Виктория.
Не позитивнее и отзыв человека с ником «Мурилло Бенисио»:
«Как Чернобыль… мрачно все, пора бы обновить лагерь».
Но довольные лагерем все-таки тоже есть. Жительница города Оксана похвалила чистоту территории и корпусов, огромное футбольное поле и обилие разных локаций для фотографий.
Последний лагерь из нашей подборки находится на улице Лесная, 52 в селе Надеждино, в 25 км от Омска. За летний сезон 2025 года рассчитывают провести 7 смен продолжительностью от 7 до 14 дней.
Отдых в «Юбилейном» оставил у омичей не самые хорошие впечатления. Омичка Екатерина рассказала, что детям в лагере было скучно, а вожатые не следили за ними.
«Пропадают личные детские вещи, без надзора вожатых дети не справляются с личными вещами (мокрые полотенца и нижнее белье), не следят за личной гигиеной (на что не получают замечаний от вожатых). P. S. Пожелания к вожатым женского пола, чтобы были более опытные, внимательные и ответственные к своим подопечным», — написала горожанка в 2021 году.
Последующие отзывы доказывают, что с этого момента определенные улучшения все-таки были. Похвалили омичи, например, вкусную еду, работу вожатых, насыщенную культурную программу.
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких базах отдыха нравится проводить время омичам. В рейтинг попала популярная база, которую недавно выставили на продажу за 150 млн рублей.