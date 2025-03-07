Затопленный омский медцентр отсудил у «Тепловой компании» 465 тысяч за потоп

Posted 7 марта, 07:16
Published 7 марта, 07:16
Modified 7 марта, 07:25
Updated 7 марта, 07:25
Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА выиграл суд у омского АО «Тепловая компания», получив компенсацию в размере 465 тысяч рублей за ущерб, причиненный потопом. Инцидент произошел 22 декабря 2023 года, когда прорыв трубопровода теплосети затопил цокольный этаж здания на улице Волочаевской, в котором расположена стоматологическая поликлиника. В результате потопа было повреждено имущество, принадлежащее медучреждению.
Согласно данным «Электронное правосудие», суд установил, что причиной ущерба стал именно прорыв на сетях «Тепловой компании», а стоимость восстановительного ремонта составила 465 486 рублей. Компания пыталась уменьшить сумму ущерба, предложив свой расчет в 255 630 рублей, но суд принял решение в пользу истца, основываясь на заключении независимой экспертизы.
В результате решения суда «Тепловая компания» обязана компенсировать не только ущерб, но и расходы на оплату государственной пошлины — 12 309 рублей. Решение может быть обжаловано. Ранее стало известно, что фитнес-клуб потребовал у «Омскводоканала» компенсацию ущерба в размере 64,9 млн рублей после потопа.