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Posted 7 марта, 07:16

Published 7 марта, 07:16

Modified 7 марта, 07:25

Updated 7 марта, 07:25

«Тепловая компания» заплатит 465 тысяч рублей за потоп в омском медучреждении

Затопленный омский медцентр отсудил у «Тепловой компании» 465 тысяч за потоп

7 марта 2025, 07:16
Фото: 1MI. «Тепловая компания» заплатит 465 тысяч рублей за потоп в омском медучреждении

«Тепловая компания» понесет убытки за потоп в омском медицинском центре

Арбитражный суд постановил, что «Тепловая компания» выплатит Западно-Сибирскому медицинскому центру ФМБА 465 тысяч рублей. Прорыв магистрального трубопровода привел к затоплению помещения, в результате чего была повреждена часть имущества медучреждения.

Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА выиграл суд у омского АО «Тепловая компания», получив компенсацию в размере 465 тысяч рублей за ущерб, причиненный потопом. Инцидент произошел 22 декабря 2023 года, когда прорыв трубопровода теплосети затопил цокольный этаж здания на улице Волочаевской, в котором расположена стоматологическая поликлиника. В результате потопа было повреждено имущество, принадлежащее медучреждению.

Согласно данным «Электронное правосудие», суд установил, что причиной ущерба стал именно прорыв на сетях «Тепловой компании», а стоимость восстановительного ремонта составила 465 486 рублей. Компания пыталась уменьшить сумму ущерба, предложив свой расчет в 255 630 рублей, но суд принял решение в пользу истца, основываясь на заключении независимой экспертизы.

В результате решения суда «Тепловая компания» обязана компенсировать не только ущерб, но и расходы на оплату государственной пошлины — 12 309 рублей. Решение может быть обжаловано. Ранее стало известно, что фитнес-клуб потребовал у «Омскводоканала» компенсацию ущерба в размере 64,9 млн рублей после потопа.

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#Риана Дязанцева#Омск#Суд#Компенсация#Тепловая компания#Потоп#Ущерб
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