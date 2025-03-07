Затопленный омский медцентр отсудил у «Тепловой компании» 465 тысяч за потоп

В результате решения суда «Тепловая компания» обязана компенсировать не только ущерб, но и расходы на оплату государственной пошлины — 12 309 рублей. Решение может быть обжаловано. Ранее стало известно, что фитнес-клуб потребовал у «Омскводоканала» компенсацию ущерба в размере 64,9 млн рублей после потопа.