Забег за самыми дешевыми тюльпанами. Сравниваем цены на цветы в разных точках Омска

Posted 7 марта, 02:31
Published 7 марта, 02:31
Modified 7 марта, 02:34
Updated 7 марта, 02:34
В преддверии 8 Марта мы посмотрели цены на тюльпаны в Омске. Именно этот цветок давно стал символом Международного женского дня, олицетворяя весеннее обновление, красоту и нежность.
В этом году цветы — самый желанный подарок. Около 18% женщин мечтают получить букет на 8 Марта, и 41% мужчин, похоже, угадали с выбором.
По данным исследования SuperJob, 6 из 10 опрошенных женщин на праздник в этот день получают цветы.
На Avito цены на тюльпаны варьируются от 50 до 170 рублей за штуку. В «Магните» тоже можно купить цветы, только не поштучно. Букет из пяти штук стоит 449 рублей. В наличии есть желтые, красно-желтые, нежно-розовые и розовые. В «Самокате» тоже продаются тюльпаны — за семь штук нужно отдать 799 рублей. В «Пятерочке» букет из девяти штук продается за 926 рублей, из пяти — за 449 рублей (без учета скидки — за 529 рублей).
В цветочных магазинах Омска ажиотаж в преддверии 8 Марта. Накануне праздника наибольшим спросов у жителей пользуются тюльпаны и букеты мимоз — эти цветы активно продают не только в магазинах, но и даже на улице.
В цветочных павильонах можно увидеть множество букетов по самым разным ценам. В среднем стоимость тюльпана оценивается в 150 рублей. По словам флористов, многие мужчины заранее оформляют заказы — эти букеты стоят отдельно и «ждут своего часа».
Добавим, что за февраль–март в Омскую область из Краснодарского края поступило 12 партий срезанных цветов (10,7 тысяч ирисов и тюльпанов, 40 кг акации) и 5 партий горшечных растений (2339 единиц) из Ярославской и Ленинградской областей. Все цветы прошли фитосанитарный контроль, опасных вредителей не выявлено. Также из Омска в Казахстан экспортировали 4500 тюльпанов.
Четыре партии срезов цветов и горшечных растений (3517 штук) пытались вывезти из Омска без сертификатов. Грузы вернули в РФ.
Специалисты Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» рассказали Городу55, что при выборе тюльпанов важно обратить внимание на несколько ключевых моментов. Стебель должен быть длинным, упругим и без признаков гнили. Наличие белой части у основания стебля — хороший признак, указывающий на свежесть цветка. Листья должны быть ярко-зелеными, упругими и «хрустящими». Бледные или вялые листья — признак некачественного товара. Бутоны лучше выбирать полураскрытые, без резинок и следов повреждений. Полностью распустившиеся цветы быстрее увянут. Также важно осмотреть букет на наличие насекомых — их присутствие недопустимо.
«Наибольшую опасность для тюльпанов представляет западный (калифорнийский) цветочный трипс — один из самых опасных карантинных вредителей. Эти насекомые быстро размножаются и могут наносить вред комнатным растениям. Также в бутонах могут встречаться не карантинные насекомые: табачный трипс, тля и подуры.», — поделилась главный специалист отдела карантина растений Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Ольга Кемелева.
Чтобы тюльпаны дольше сохраняли свежесть, перед тем как поставить их в воду, сделайте свежий срез стебля под прямым углом. Обновляйте срез каждый день или через день, следите за чистотой воды и температурой в помещении. При правильном уходе тюльпаны могут сохранять свежесть до 2 недель.
Напомним, с начала 2025 года сибирские таможенники оформили ввоз 50 тонн цветов из-за рубежа на сумму более 41 млн рублей. Самыми популярными оказались розы и хризантемы — по 11 тонн каждого вида, а также гвоздики — 3,7 тонны. Такие данные предоставило Сибирское таможенное управление.
Добавим, что в Омске 7 и 8 марта на городской телебашне включат праздничную иллюминацию, приуроченную к Международному женскому дню. Жители смогут увидеть световое шоу с 19:30 до полуночи.
На медиафасаде появится поздравление с праздником, а также изображения цветов, бабочек, сердец и солнца. Подсветка станет частью праздничной атмосферы, создавая яркое украшение вечернего города.
Ранее мы писали о том, что продают омичи на Авито к 8 Марта. Спойлер: на этой платформе тюльпаны можно приобрести оптом по невысокой цене.