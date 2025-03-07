Забег за самыми дешевыми тюльпанами. Сравниваем цены на цветы в разных точках Омска

На Avito цены на тюльпаны варьируются от 50 до 170 рублей за штуку. В «Магните» тоже можно купить цветы, только не поштучно. Букет из пяти штук стоит 449 рублей. В наличии есть желтые, красно-желтые, нежно-розовые и розовые. В «Самокате» тоже продаются тюльпаны — за семь штук нужно отдать 799 рублей. В «Пятерочке» букет из девяти штук продается за 926 рублей, из пяти — за 449 рублей (без учета скидки — за 529 рублей).