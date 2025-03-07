«Ястребы» неудержимые: «Авангард» на выезде одержал десятую победу подряд

«Торпедо» оживилось. Хоккеисты поняли, что упустили комфортное преимущество и в миг оказались в роли догоняющих. До финальной сирены тем временем оставалось 15 минут, за это время игра может перевернуться, но омичи уже не планировали отступать. Они отстояли меньшинство, не пропустили и в игре 6 на 4, на последнем рубеже «ястребов» выручал Никита Серебряков. Изменить ситуацию не помог и таймаут, который взял главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов. Итог встречи — 3:2 в пользу омской команды.