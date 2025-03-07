«Ястребы» неудержимые: «Авангард» на выезде одержал десятую победу подряд

Posted 7 марта, 05:09
Published 7 марта, 05:09
Modified 7 марта, 09:24
Updated 7 марта, 09:24
Вчера на льду арены в Нижнем Новгороде «Авангард» победил местное «Торпедо». Игра завершилась со счетом 3:2, омичи смогли отыграть отставание в две шайбы и выстоять в завершении матча. В составе «ястребов» отличились Рид Буше, Семен Чистяков и Дамир Шарипзянов, а у соперников — Кирилл Воронин и Бобби Линч.
Первый период начался с выигранного гостями вбрасывания, потом от омичей последовало несколько опасных атак, но нижегородцев спасал голкипер Иван Бочаров. В первом игровом отрезке «Авангард» перебросал соперника почти в два раза, счет по броскам в створ — 17:9. Также именно у гостей был первый серьезный шанс забить, Константин Окулов выходил один на один, но не смог переиграть вратаря.
Во втором периоде нижегородцы начали активнее играть в атаке, и это принесло результат. «Торпедо» забросил две шайбы подряд, сначала отличился нападающий Кирилл Воронин. Он забил гол в дальнюю девятку после передачи Вячеслава Войнова. Через несколько минут счет на табло увеличил канадский нападающий Бобби Линч. Он решил не просто забить, но и порадовать болельщиков мастеровитой красотой: Линч убежал в отрыв и броском из-под ноги отправил шайбу в ворота Никиты Серебяркова.
Под занавес двадцатиминутки «Авангард» отыграл одну шайбу. Отличился защитник Семен Чистяков. Он распечатал левую девятку Бочарова, поймав отскок после броска Константина Окулова.
В начале третьего периода счет в матче сравнял Рид Буше, он оказался один рядом с воротами и реализовал свой момент. Нападающий забивает в шестой встрече подряд, эта шайба стала для него 26-й в регулярном чемпионате КХЛ. После удачной атаки омичей нижегородец Вячеслав Войнов получил две минуты за подножку, и большинство «Авангарда» снова оказывалось на высоте: Дамир Шарипзянов получил передачу от Райана Спунера и забил в левый верхний угол ворот.
«Торпедо» оживилось. Хоккеисты поняли, что упустили комфортное преимущество и в миг оказались в роли догоняющих. До финальной сирены тем временем оставалось 15 минут, за это время игра может перевернуться, но омичи уже не планировали отступать. Они отстояли меньшинство, не пропустили и в игре 6 на 4, на последнем рубеже «ястребов» выручал Никита Серебряков. Изменить ситуацию не помог и таймаут, который взял главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов. Итог встречи — 3:2 в пользу омской команды.
Напомним, что во время вчерашнего матча в социальных сетях «Авангарда» объявили о продлении контракта с нападающим Константином Окуловым. Форвард останется в Омске еще на три года. Окулов присоединился к «ястребам» по ходу перестройки и стал одним из лидеров команды. Он провел 24 матча за «Авангард» в регулярном чемпионате и набрал 23 (8+15) очка при показателе полезности +15.