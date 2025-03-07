Вынуждены топить снег: жители омского элитного села больше суток сидели без воды

Posted 7 марта, 04:16
Published 7 марта, 04:16
Modified 7 марта, 04:37
Updated 7 марта, 04:37
В редакцию Города55 накануне поступили жалобы на масштабное отключение воды в селе Усть-Заостровка Омского района. Одна из омичек сообщила, что люди оказались без воды на целые сутки, при этом никакой информации о подвозе питьевой воды нет.
«Что случилось в Усть-Заостровке с водой? Сутки нету, не предупредили, сидим без воды, никакой информации подвоза нет. Что за безобразие? У всех семьи, дети, как быть?», — пожаловалась женщина.
Отметим, что в сообщество ВКонтакте «ЧП Омск» также поступила жалоба. Жители вынуждены растапливать снег, чтобы обеспечить себя хотя бы технической водой. Более того, из-за отсутствия водоснабжения у некоторых омичей остановились отопительные котлы.
«До сих пор нет водовозов, администрация так же молчит. Люди начали топить (таять) снег. Перебои с водой уже вошли в постоянную проблему, которую решить некому. Было множество обращений жителей во многие инстанции, в ответ или тишина или отписка. Некоторые жители сейчас не только без воды, но и остановились котлы отопительные», — пояснил один из местных жителей.
В комментариях на жалобу ответили представители «Омскоблводопровода». По их словам, подача воды была прекращена из-за аварии на магистральном водопроводе. В результате обнаруженного порыва пришлось временно отключить водоснабжение. Сейчас повреждение уже устранили, и, как заверяют специалисты, подача воды восстановлена в штатном режиме.
Жителям, у которых вода так и не появилась, рекомендуют обращаться в ремонтно-эксплуатационный участок «Омский» по телефону 8-3812-729-476 или в центральную диспетчерскую службу по номеру 8-3812-729-302.
Напомним, в Усть-Заостровке недавно произошел громкий инцидент, которым заинтересовался Бастрыкин. В омском селе студент сельскохозяйственного техникума оказался жертвой жестокого избиения.