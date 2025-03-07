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Posted 7 марта, 04:16

Published 7 марта, 04:16

Modified 7 марта, 04:37

Updated 7 марта, 04:37

Жители села Усть-Заостровка Омского района вынуждены топить снег из-за отсутствия воды

Вынуждены топить снег: жители омского элитного села больше суток сидели без воды

7 марта 2025, 04:16
Фото: 1MI. Жители села Усть-Заостровка Омского района вынуждены топить снег из-за отсутствия воды

Жители омского села Усть-Заостровка больше суток сидели без воды из-за аварии

Омичи из села Усть-Заостровка пожаловались на отсутствие предупреждений и подвоза питьевой воды, а некоторые вынуждены были растапливать снег, чтобы хоть как-то справиться с ситуацией.

В редакцию Города55 накануне поступили жалобы на масштабное отключение воды в селе Усть-Заостровка Омского района. Одна из омичек сообщила, что люди оказались без воды на целые сутки, при этом никакой информации о подвозе питьевой воды нет.

«Что случилось в Усть-Заостровке с водой? Сутки нету, не предупредили, сидим без воды, никакой информации подвоза нет. Что за безобразие? У всех семьи, дети, как быть?», — пожаловалась женщина.

Отметим, что в сообщество ВКонтакте «ЧП Омск» также поступила жалоба. Жители вынуждены растапливать снег, чтобы обеспечить себя хотя бы технической водой. Более того, из-за отсутствия водоснабжения у некоторых омичей остановились отопительные котлы.

«До сих пор нет водовозов, администрация так же молчит. Люди начали топить (таять) снег. Перебои с водой уже вошли в постоянную проблему, которую решить некому. Было множество обращений жителей во многие инстанции, в ответ или тишина или отписка. Некоторые жители сейчас не только без воды, но и остановились котлы отопительные», — пояснил один из местных жителей.

В комментариях на жалобу ответили представители «Омскоблводопровода». По их словам, подача воды была прекращена из-за аварии на магистральном водопроводе. В результате обнаруженного порыва пришлось временно отключить водоснабжение. Сейчас повреждение уже устранили, и, как заверяют специалисты, подача воды восстановлена в штатном режиме.

Жителям, у которых вода так и не появилась, рекомендуют обращаться в ремонтно-эксплуатационный участок «Омский» по телефону 8-3812-729-476 или в центральную диспетчерскую службу по номеру 8-3812-729-302.

Напомним, в Усть-Заостровке недавно произошел громкий инцидент, которым заинтересовался Бастрыкин. В омском селе студент сельскохозяйственного техникума оказался жертвой жестокого избиения.

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#Риана Дязанцева#Омск#Жалобы#Авария#Водоснабжение#Отключение воды#Усть-Заостровка
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