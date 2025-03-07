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Posted 7 марта, 09:51

Published 7 марта, 09:51

Modified 7 марта, 09:53

Updated 7 марта, 09:53

Портрет среднестатистической омички: возраст, здоровье и привычки

Возраст и привычки: Омскстат составил «портрет» среднестатистической омички

7 марта 2025, 09:51
Фото: 1MI. Портрет среднестатистической омички: возраст, здоровье и привычки

В Омскстате поделились «портретом» среднестатистической омички

В преддверии Международного женского дня Омскстат опубликовал интересные данные о жительницах региона.

По данным Омскстата на 1 января 2024 года, в Омской области проживают 980,2 тысяч женщин, что составляет 53,9% от всего населения региона. Соотношение полов явно не в пользу мужчин: на тысячу представителей сильного пола приходится 1 170 женщин.

Средний возраст омичек составляет 43,4 года. Больше всего среди них тех, кому от 40 до 49 лет и от 60 до 69 лет. Примечательно, что в регионе живут 97 долгожительниц, которым уже исполнилось 100 лет и больше.

Исследования показывают, что лишь 9,6% женщин в регионе ведут здоровый образ жизни на высоком уровне. При этом 65,3% омичек можно назвать «умеренно здоровыми» — они следят за своим питанием и физической активностью, но не всегда делают это систематически.

Занятия спортом становятся все более популярными: 18% женщин предпочитают тренироваться самостоятельно, а 11,1% посещают организованные спортивные секции или фитнес-клубы. С питанием ситуация обстоит не так радужно: только 11,6% женщин ежедневно съедают не менее 400 граммов овощей и фруктов, как рекомендуют диетологи.

Напомним, ранее в Омскстате рассказали, как выглядит среднестатистический омич.

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