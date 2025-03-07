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Posted 7 марта, 02:51

Published 7 марта, 02:51

Modified 7 марта, 02:53

Updated 7 марта, 02:53

Весна отменяется: на Омск обрушатся снегопад и сильный ветер

Весна отменяется: на Омск обрушатся снегопад и сильный ветер

7 марта 2025, 02:51
Фото: Изображение Midjourney.
Такая погода ожидается до конца этой недели.

В конце этой недели, а значит на праздничных выходных, жителей Омской области ждет похолодание и неблагоприятные метеоусловия. Несмотря на то, что на календаре уже март, погода пока совсем не радует.

В пятницу, 7 марта, регион накроет снегопад и ветер до 11 м/с, столбик термометра опустится до -5. В субботу, в Международный женский день, вместо яркого теплого солнца и таяния снега омичей ждет температура в пределах -8… -12 градусов, туман, изморозь и порывы ветра до 13 м/с. В воскресенье, 9 марта, синоптики сервиса Ventusky прогнозируют -10… -18 градусов

Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске. Фото: Ventusky

По данным синоптиков, в начале следующей недели будет еще холодно. В понедельник и вторник, 10 и 11 марта, ожидается в пределах -10 градусов. Со среды, 12 марта, в регионе начнет теплеть. А подробнее о погоде на следующей неделе мы писали в материале по ссылке.

Омскую область ждут сильные туманы и потепление до +1: изучаем прогноз на две недели
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#Ольга Скворцова#Погода#Снег#Омск#Омская область#Похолодание#Предупреждение#Туман#Температура#Ветер#Изморозь#Метеоусловия#Международный женский день
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