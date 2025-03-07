Весна отменяется: на Омск обрушатся снегопад и сильный ветер

Posted 7 марта, 02:51
Published 7 марта, 02:51
Modified 7 марта, 02:53
Updated 7 марта, 02:53
В конце этой недели, а значит на праздничных выходных, жителей Омской области ждет похолодание и неблагоприятные метеоусловия. Несмотря на то, что на календаре уже март, погода пока совсем не радует.
В пятницу, 7 марта, регион накроет снегопад и ветер до 11 м/с, столбик термометра опустится до -5. В субботу, в Международный женский день, вместо яркого теплого солнца и таяния снега омичей ждет температура в пределах -8… -12 градусов, туман, изморозь и порывы ветра до 13 м/с. В воскресенье, 9 марта, синоптики сервиса Ventusky прогнозируют -10… -18 градусов
По данным синоптиков, в начале следующей недели будет еще холодно. В понедельник и вторник, 10 и 11 марта, ожидается в пределах -10 градусов. Со среды, 12 марта, в регионе начнет теплеть. А подробнее о погоде на следующей неделе мы писали в материале по ссылке.