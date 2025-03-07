Весна отменяется: на Омск обрушатся снегопад и сильный ветер

По данным синоптиков, в начале следующей недели будет еще холодно. В понедельник и вторник, 10 и 11 марта, ожидается в пределах -10 градусов. Со среды, 12 марта, в регионе начнет теплеть. А подробнее о погоде на следующей неделе мы писали в материале по ссылке.