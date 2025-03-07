В поселке Омской области после пожара нашли труп 79-летней пенсионерки

Posted 7 марта, 05:53
Published 7 марта, 05:53
Modified 7 марта, 05:55
Updated 7 марта, 05:55
В ночь на 6 марта в частном доме на территории поселка Лесногорский Марьяновского района произошел серьезный пожар. В результате погибла 79-летняя пенсионерка. В региональном МЧС сообщили, что огнем была охвачена площадь в 136 «квадратов». К ликвидации возгорания привлекали шесть пожарных и четыре единицы техники. Открытое горение смогли ликвидировать только около к 3.28.
По предварительной информации следователей, к пожару привело неисправное печное отопление. А смерть пенсионерки наступила в результате отравления угарным газом. По факту произошедшего, сотрудники омского следкома «запустили» доследственную проверку.
Напомним, жителям Омской области ранее предложили зарабатывать на поджигателях лесов. За информацию готовы платить по 5 тысяч рублей.