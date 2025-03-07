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Posted 7 марта, 05:53

Published 7 марта, 05:53

Modified 7 марта, 05:55

Updated 7 марта, 05:55

Кадры с места смертельного пожара в Марьяновском районе

В поселке Омской области после пожара нашли труп 79-летней пенсионерки

7 марта 2025, 05:53
Фото: Следственный комитет Омской области. Кадры с места смертельного пожара в Марьяновском районе
Происшествие произошло в поселке Лесногорский на территории Марьяновского района. Уже известна предварительная причина пожара.

В ночь на 6 марта в частном доме на территории поселка Лесногорский Марьяновского района произошел серьезный пожар. В результате погибла 79-летняя пенсионерка. В региональном МЧС сообщили, что огнем была охвачена площадь в 136 «квадратов». К ликвидации возгорания привлекали шесть пожарных и четыре единицы техники. Открытое горение смогли ликвидировать только около к 3.28.

По предварительной информации следователей, к пожару привело неисправное печное отопление. А смерть пенсионерки наступила в результате отравления угарным газом. По факту произошедшего, сотрудники омского следкома «запустили» доследственную проверку.

В пожаре погибла 79-летняя местная жительница
В пожаре погибла 79-летняя местная жительница. Фото: МЧС Омской области

Напомним, жителям Омской области ранее предложили зарабатывать на поджигателях лесов. За информацию готовы платить по 5 тысяч рублей.

Названа причина страшного смертельного пожара в омском селе Старосолдатское
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#Юлия Истомина#Происшествия#Омская область#Пожары#Доследственная проверка#Следком#Новости#Марьяновский район#Погибшие
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