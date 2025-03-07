В поселке Омской области после пожара нашли труп 79-летней пенсионерки

В ночь на 6 марта в частном доме на территории поселка Лесногорский Марьяновского района произошел серьезный пожар. В результате погибла 79-летняя пенсионерка. В региональном МЧС сообщили, что огнем была охвачена площадь в 136 «квадратов». К ликвидации возгорания привлекали шесть пожарных и четыре единицы техники. Открытое горение смогли ликвидировать только около к 3.28.