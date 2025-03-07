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Posted 7 марта, 08:27

Published 7 марта, 08:27

Modified 7 марта, 08:29

Updated 7 марта, 08:29

Отец Анатолий стал настоятелем храма в Хохлово в 2012 году

В Омской области ушел из жизни настоятель храма в Саргатском районе

7 марта 2025, 08:27
Фото: 1MI. Отец Анатолий стал настоятелем храма в Хохлово в 2012 году
Иерей Анатолий Леденев умер рано утром 7 марта после продолжительной болезни.

В омской епархии сообщили, что 7 марта рано утром после продолжительной болезни ушел из жизни настоятель Михаило-Архангельского храма села Хохлово Саргатского района Анатолий Леденев.

Анатолий Леденев родился в Омске в 1952 году, на следующий год принял крещение. В 2001 году поступил в Омское духовное училище, по окончании которого был рукоположен во диакона 2 апреля 2001 года, затем во иерея 4 апреля 2001 года. Обучался в Томской духовной семинарии.

Также в 2001 году иерея Анатолия направили в село Васисс Тарского района. За время служения батюшки там построили небольшой храм с колокольней, а также организовали воскресную школу для взрослых и детей.

Анатолий Леденев
Анатолий Леденев. Фото: Омская епархия

В 2010 году Анатолия Леденева перевели в Спасский кафедральный собор Тары, а в 2012 году назначили настоятелем храма в Хохлово.

«Упокой, Господи, усопшего раба Твоего, новопреставленного иерея Анатолия и сотвори ему вечную память!», — написали в омской епархии.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Анатолия Леденева.

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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Церковь#Саргатский район#Память#Православие#Крестовоздвиженский собор
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