В Омской области ушел из жизни настоятель храма в Саргатском районе

Posted 7 марта, 08:27
Published 7 марта, 08:27
Modified 7 марта, 08:29
Updated 7 марта, 08:29
В омской епархии сообщили, что 7 марта рано утром после продолжительной болезни ушел из жизни настоятель Михаило-Архангельского храма села Хохлово Саргатского района Анатолий Леденев.
Анатолий Леденев родился в Омске в 1952 году, на следующий год принял крещение. В 2001 году поступил в Омское духовное училище, по окончании которого был рукоположен во диакона 2 апреля 2001 года, затем во иерея 4 апреля 2001 года. Обучался в Томской духовной семинарии.
Также в 2001 году иерея Анатолия направили в село Васисс Тарского района. За время служения батюшки там построили небольшой храм с колокольней, а также организовали воскресную школу для взрослых и детей.
В 2010 году Анатолия Леденева перевели в Спасский кафедральный собор Тары, а в 2012 году назначили настоятелем храма в Хохлово.
«Упокой, Господи, усопшего раба Твоего, новопреставленного иерея Анатолия и сотвори ему вечную память!», — написали в омской епархии.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Анатолия Леденева.