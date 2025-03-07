В Омской области ушел из жизни настоятель храма в Саргатском районе

Анатолий Леденев родился в Омске в 1952 году, на следующий год принял крещение. В 2001 году поступил в Омское духовное училище, по окончании которого был рукоположен во диакона 2 апреля 2001 года, затем во иерея 4 апреля 2001 года. Обучался в Томской духовной семинарии.