В Омской области сократилось число жителей. Рассказываем, куда делись люди

Posted 7 марта, 07:36
Published 7 марта, 07:36
Modified 7 марта, 07:38
Updated 7 марта, 07:38
Росстат 5 марта опубликовал данные о миграции населения за 2024 год. В Омскую область в прошлом году приехали 34 956 человек, уехали из региона 36 366 человек. Миграционная убыль составила «минус» 1410 человек.
Для сравнения, в 2023 году миграционная убыль была равна «минус» 5145 человек. Прибыло — 36 585, убыло — 41 730.
В целом по стране в 2024 году наблюдался миграционный прирост — «плюс» 568 521. Прибыло — 4 081 173 человек, убыло — 3 512 652 человек.
Ранее Город55 рассказывал, что с начала года в Омской области скончались более 2 тысяч человек. Параллельно с этим число новорожденных в регионе оказалось вдвое меньше, чем умерших.