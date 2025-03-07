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Posted 7 марта, 07:36

Published 7 марта, 07:36

Modified 7 марта, 07:38

Updated 7 марта, 07:38

В прошлом году омичей стало мнеьше на 1410 человек

В Омской области сократилось число жителей. Рассказываем, куда делись люди

7 марта 2025, 07:36
Фото: 1MI. В прошлом году омичей стало мнеьше на 1410 человек

В Омской области в прошлом году сократилось число местных жителей

В Росстате сообщили о миграционной убыли в Омской области по итогам 2024 года. В целом же по стране наблюдается миграционный прирост.

Росстат 5 марта опубликовал данные о миграции населения за 2024 год. В Омскую область в прошлом году приехали 34 956 человек, уехали из региона 36 366 человек. Миграционная убыль составила «минус» 1410 человек.

Для сравнения, в 2023 году миграционная убыль была равна «минус» 5145 человек. Прибыло — 36 585, убыло — 41 730.

В целом по стране в 2024 году наблюдался миграционный прирост — «плюс» 568 521. Прибыло — 4 081 173 человек, убыло — 3 512 652 человек.

Ранее Город55 рассказывал, что с начала года в Омской области скончались более 2 тысяч человек. Параллельно с этим число новорожденных в регионе оказалось вдвое меньше, чем умерших.

С начала года в Омской области смертность в 2 раза превысила рождаемость
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#Евгений Игишев#Общество#Омская область#Миграция#Смертность#Население#Росстат#Новорожденные#Город55#Убыль#Прирост
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