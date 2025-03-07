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Posted 7 марта, 12:58

Published 7 марта, 12:58

Modified 7 марта, 12:59

Updated 7 марта, 12:59

В Омске разработали план концерта на Соборной площади в честь 9 мая

В Омске разработали план концерта на Соборной площади в честь 9 мая

7 марта 2025, 12:58
Фото: 1MI.
О планах по проведению Дня Победы рассказал зампред правительства Омской области Иван Колесник.

В Омской области продолжается активная подготовка к празднованию юбилейного Дня Победы. Сегодня по этому вопросу прошло расширенное совещание, на нем обсуждалась программа основных мероприятий. Подробнее о решениях в своем телеграм-канале рассказал зампред правительства региона Иван Колесник.

«Дал поручение министерству культуры подготовить единый календарь событий, приуроченных к празднованию Дня Победы, которые пройдут и в Омске, и в области. Особое внимание уделим и ветеранам Великой Отечественной войны, обязательно организуем во дворах их домов праздничные мероприятия», — рассказал Колесник.

Также стало известно, что режиссером-постановщиком концерта на Соборной площади станет доктор педагогических наук, профессор Московского государственного института культуры Николай Ярошенко. На сегодняшнем совещании он представил концепцию мероприятия, сценарий и другие важные моменты.

Напомним, что к празднованию 9 Мая Омская область выделит 796 тысяч рублей на георгиевские ленты.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Россия#День Победы#Новости#Концерт#Парад Победы#День Победы 9 Мая
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