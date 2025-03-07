В Омске разработали план концерта на Соборной площади в честь 9 мая

В Омской области продолжается активная подготовка к празднованию юбилейного Дня Победы. Сегодня по этому вопросу прошло расширенное совещание, на нем обсуждалась программа основных мероприятий. Подробнее о решениях в своем телеграм-канале рассказал зампред правительства региона Иван Колесник.