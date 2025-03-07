В мэрии рассказали, почему в омской школе физрук преподает русский язык и литературу

Posted 7 марта, 08:01
Published 7 марта, 08:01
Modified 7 марта, 08:03
Updated 7 марта, 08:03
Мэрия Омска прокомментировала ситуацию в школе № 72, где русский язык и литературу преподает учитель физкультуры. Напомним, местная жительница Ольга рассказала о дефиците педагогов на странице губернатора Виталия Хоценко Вконтакте.
«В настоящее время уроки русского языка и литературы в школе № 72 проводятся путем замещения, при этом преподаватели обладают необходимым педагогическим образованием. Администрация школы активно использует все доступные возможности для закрытия вакансий», — такой ответ опубликовала администрация города.
В мэрии добавили, что недостающих педагогов ищут через службу занятости, а также привлекают для работы студентов университетов.
Ранее Город55 рассказывал о нехватке учителей в омских школах. Суммарно в образовательных учреждениях Омска открыты 775 вакансий для педагогов и 237 непедагогических вакансий.