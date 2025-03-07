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Posted 7 марта, 08:01

Published 7 марта, 08:01

Modified 7 марта, 08:03

Updated 7 марта, 08:03

С нехваткой педагогов столкнулись в школе № 72

В мэрии рассказали, почему в омской школе физрук преподает русский язык и литературу

7 марта 2025, 08:01
Фото: 1MI. С нехваткой педагогов столкнулись в школе № 72
В администрации Омска сообщили, что учитель физкультуры ведет предметы по совмещению. В настоящее время в образовательном учреждении ищут недостающих педагогов.

Мэрия Омска прокомментировала ситуацию в школе № 72, где русский язык и литературу преподает учитель физкультуры. Напомним, местная жительница Ольга рассказала о дефиците педагогов на странице губернатора Виталия Хоценко Вконтакте.

«В настоящее время уроки русского языка и литературы в школе № 72 проводятся путем замещения, при этом преподаватели обладают необходимым педагогическим образованием. Администрация школы активно использует все доступные возможности для закрытия вакансий», — такой ответ опубликовала администрация города.

В мэрии добавили, что недостающих педагогов ищут через службу занятости, а также привлекают для работы студентов университетов.

Ранее Город55 рассказывал о нехватке учителей в омских школах. Суммарно в образовательных учреждениях Омска открыты 775 вакансий для педагогов и 237 непедагогических вакансий.

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#Евгений Игишев#Образование#Омск#Мэрия#Школа#Губернатор#Педагоги#Вакансии#Русский язык#Виталий Хоценко#Литература
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