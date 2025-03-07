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Posted 7 марта, 13:53

Published 7 марта, 13:53

Modified 7 марта, 13:55

Updated 7 марта, 13:55

Авария произошла утром в Кировском округе Омска

Утром на Левобережье Омска произошла серьезная авария: мужчину пришлось вырезать

7 марта 2025, 13:53
Фото: МЧС Омской области. Авария произошла утром в Кировском округе Омска

После серьезного ДТП на Левобережье Омска пришлось «вырезать» пострадавшего

На месте утреннего ДТП по улице Володарского работали сотрудники регионального МЧС.

В пресс-службе регионального МЧС рассказали о последствиях одного из утренних ДТП, случившихся в час пик сегодня, 7 марта. На улице Володарского в Кировском округе в 09.12 столкнулись две «легковушки».

Для того, чтобы минимизировать последствия серьезной аварии, пожарные занялись деблокировкой пострадавшего мужчины. Всего же травмы после столкновения получили два человека. В спасении пострадавших поучаствовали четыре сотрудника омского МЧС.

Видео: МЧС Омской области. Жесткое ДТП в Омске 7 марта 2025 года

Напомним, что утром, как сообщили Городу55 в Госавтоинспекции, зафиксировали 14 ДТП. Заторы после затяжного снегопада составили 7 баллов, вечером же город и вовсе погрузился в 9-балльные пробки.

Отмечаем праздник в пробках: вечером пятницы Омск сковали 9-балльные заторы
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#Юлия Истомина#Происшествия#Видео#ДТП#Омск#ГУ МЧС по Омской области#Пострадавшие#Авария#Новости
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