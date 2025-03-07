Утром на Левобережье Омска произошла серьезная авария: мужчину пришлось вырезать

Posted 7 марта, 13:53
Published 7 марта, 13:53
Modified 7 марта, 13:55
Updated 7 марта, 13:55
В пресс-службе регионального МЧС рассказали о последствиях одного из утренних ДТП, случившихся в час пик сегодня, 7 марта. На улице Володарского в Кировском округе в 09.12 столкнулись две «легковушки».
Для того, чтобы минимизировать последствия серьезной аварии, пожарные занялись деблокировкой пострадавшего мужчины. Всего же травмы после столкновения получили два человека. В спасении пострадавших поучаствовали четыре сотрудника омского МЧС.
Напомним, что утром, как сообщили Городу55 в Госавтоинспекции, зафиксировали 14 ДТП. Заторы после затяжного снегопада составили 7 баллов, вечером же город и вовсе погрузился в 9-балльные пробки.