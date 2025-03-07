Суд поставил точку: судимого за халатность мэра Называевска отстранили от должности

Posted 7 марта, 04:55
Published 7 марта, 04:55
Modified 7 марта, 05:39
Updated 7 марта, 05:39
Называевская межрайонная прокуратура проверила, как администрация города соблюдает законы о противодействии коррупции, и выяснила, что Лупинос продолжал исполнять свои обязанности, несмотря на вступивший в силу приговор. Напомним, его признали виновным в халатности.
Прокуратура потребовала от Совета города принять меры и досрочно прекратить полномочия мэра, но требования были проигнорированы. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд, требуя обязать Совет выполнить закон и освободить Лупиноса от должности. Суд полностью поддержал позицию прокуратуры и вынес решение в ее пользу. На данный момент Лупинос отстранен от должности, и судебное решение исполнено.
Напомним, в мае 2022 года на подстанции в Называевске произошло короткое замыкание, вызвавшее крупный пожар. Огонь перекинулся на жилые дома и уничтожил 97 строений на шести улицах. После этого Лупинос был отправлен в СИЗО, а затем под домашний арест. Однако в апреле 2023 года он вернулся на свой пост, что и стало причиной разбирательств прокуратуры.