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Posted 7 марта, 04:55

Published 7 марта, 04:55

Modified 7 марта, 05:39

Updated 7 марта, 05:39

Суд отправил в отставку мэра Называевска после громкого скандала

Суд поставил точку: судимого за халатность мэра Называевска отстранили от должности

7 марта 2025, 04:55
Фото: 1MI. Суд отправил в отставку мэра Называевска после громкого скандала

Мэра города в Омской области отстранили от должности после крупного пожара

Ранее Виктора Лупиноса признали виновным в халатности после крупного пожара в мае 2022 года, когда огонь уничтожил почти 100 домов.

Называевская межрайонная прокуратура проверила, как администрация города соблюдает законы о противодействии коррупции, и выяснила, что Лупинос продолжал исполнять свои обязанности, несмотря на вступивший в силу приговор. Напомним, его признали виновным в халатности.

В мае 2022 года в Называевске сгорело 97 строений
В мае 2022 года в Называевске сгорело 97 строений
В мае 2022 года в Называевске сгорело 97 строений. Фото: Прокуратура Омской области

Прокуратура потребовала от Совета города принять меры и досрочно прекратить полномочия мэра, но требования были проигнорированы. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд, требуя обязать Совет выполнить закон и освободить Лупиноса от должности. Суд полностью поддержал позицию прокуратуры и вынес решение в ее пользу. На данный момент Лупинос отстранен от должности, и судебное решение исполнено.

Напомним, в мае 2022 года на подстанции в Называевске произошло короткое замыкание, вызвавшее крупный пожар. Огонь перекинулся на жилые дома и уничтожил 97 строений на шести улицах. После этого Лупинос был отправлен в СИЗО, а затем под домашний арест. Однако в апреле 2023 года он вернулся на свой пост, что и стало причиной разбирательств прокуратуры.

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#Риана Дязанцева#Омск#Прокуратура#Суд#Халатность#Называевск#Виктор Лупинос
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