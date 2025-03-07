Суд поставил точку: судимого за халатность мэра Называевска отстранили от должности

Напомним, в мае 2022 года на подстанции в Называевске произошло короткое замыкание, вызвавшее крупный пожар. Огонь перекинулся на жилые дома и уничтожил 97 строений на шести улицах. После этого Лупинос был отправлен в СИЗО, а затем под домашний арест. Однако в апреле 2023 года он вернулся на свой пост, что и стало причиной разбирательств прокуратуры.