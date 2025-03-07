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Posted 7 марта, 07:36

Published 7 марта, 07:36

Modified 7 марта, 07:38

Updated 7 марта, 07:38

Аркадий Ефименко

Сильный кандидат: главой Марьяновского района переизбрали Аркадия Ефименко

7 марта 2025, 07:36
Фото: Телеграм-канал министра Анастасии Терпуговой. Аркадий Ефименко

Аркадия Ефименко на второй срок переизбрали руководить Марьяновским районом

В 2021 году мужчина пробовал стать мэром Омска, но уступил в гонке Сергею Шелесту.

В Марьяновском районе назначили нового руководителя. На заседании конкурсной комиссии должность главы района получил Аркадий Ефименко, который занимал этот пост с зимы 2021 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр внутренней политики Анастасия Терпугова.

На обсуждение выдвинули две кандидатуры, однако предпочтение решили отдать действующему руководителю. Известно, что официально в должность он вступит 14 марта 2025 года.

«Благодаря своему богатому опыту в управлении и общественной деятельности, Ефименко является сильным кандидатом для продолжения развития района», — сообщила Терпугова.

Ефименко ранее неоднократно избирался депутатом Совета Марьяновского района (2010, 2015 и 2020 года), с 2012 года — возглавлял Совет. Помимо этого, в 2021 году он пробовал стать мэром Омска, но уступил Сергею Шелесту.

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#Юлия Истомина#Политика#Общество#Омская область#Назначение#Новости#Марьяновский район
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