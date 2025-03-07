Сильный кандидат: главой Марьяновского района переизбрали Аркадия Ефименко

В Марьяновском районе назначили нового руководителя. На заседании конкурсной комиссии должность главы района получил Аркадий Ефименко, который занимал этот пост с зимы 2021 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр внутренней политики Анастасия Терпугова.