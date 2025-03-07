Сильный кандидат: главой Марьяновского района переизбрали Аркадия Ефименко

Posted 7 марта, 07:36
Published 7 марта, 07:36
Modified 7 марта, 07:38
Updated 7 марта, 07:38
В Марьяновском районе назначили нового руководителя. На заседании конкурсной комиссии должность главы района получил Аркадий Ефименко, который занимал этот пост с зимы 2021 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр внутренней политики Анастасия Терпугова.
На обсуждение выдвинули две кандидатуры, однако предпочтение решили отдать действующему руководителю. Известно, что официально в должность он вступит 14 марта 2025 года.
«Благодаря своему богатому опыту в управлении и общественной деятельности, Ефименко является сильным кандидатом для продолжения развития района», — сообщила Терпугова.
Ефименко ранее неоднократно избирался депутатом Совета Марьяновского района (2010, 2015 и 2020 года), с 2012 года — возглавлял Совет. Помимо этого, в 2021 году он пробовал стать мэром Омска, но уступил Сергею Шелесту.