Шестизначные доходы: сколько зарабатывали руководители омских парков в 2024 году

Доходы руководителей омских парков превысили 100 тысяч рублей в 2024 году

Руководители омских парков и муниципальных учреждений получали от 90 до 130 тысяч рублей в месяц в прошлом году — такие данные обнародовала мэрия города. Больше всех заработал глава парка им. 30-летия ВЛКСМ.

На сайте омской мэрии опубликовали данные о среднемесячных зарплатах руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных предприятий и учреждений, которые подчиняются департаменту имущественных отношений администрации Омска. Информация касается доходов за 2024 год. Муниципальное предприятие «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» показало следующие цифры: Директор получает в среднем 131 463 рубля в месяц:

Главный бухгалтер — 97 379 рублей:

Управляющий «Парком Советский» зарабатывает 89 649 рублей:

Заместитель директора по техническим и хозяйственным вопросам — 106 344 рубля. Бюджетное учреждение «Центр компетенций по вопросам городской среды» выплачивает: Директору — 100 554 рубля:

Заместителю директора — 92 105 рублей:

Главному бухгалтеру — 95 157 рублей. В «Центре содержания и хранения имущества» зарплаты следующие: Директор получает 104 621 рубль:

Главный бухгалтер — 94 513 рублей. Казенное учреждение «Аналитическое сопровождение» тоже поделилось данными: Директор зарабатывает 125 758 рублей:

Главный бухгалтер получает 105 187 рублей. Напомним, самые большие зарплаты в марте предлагают машинистам подземных самоходных машин — почти 700 тысяч рублей в месяц. О том, как выглядит топ высокооплачиваемых вакансий в Омской области — рассказываем в нашем материале. Работники на газопроводе до Большеречья сидят без денег: дело дошло до СК Узнать подробнее