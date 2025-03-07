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Posted 7 марта, 02:37

Published 7 марта, 02:37

Modified 7 марта, 02:43

Updated 7 марта, 02:43

Сколько зарабатывают руководители омских парков

Шестизначные доходы: сколько зарабатывали руководители омских парков в 2024 году

7 марта 2025, 02:37
Фото: 1MI. Сколько зарабатывают руководители омских парков

Доходы руководителей омских парков превысили 100 тысяч рублей в 2024 году

Руководители омских парков и муниципальных учреждений получали от 90 до 130 тысяч рублей в месяц в прошлом году — такие данные обнародовала мэрия города. Больше всех заработал глава парка им. 30-летия ВЛКСМ.

На сайте омской мэрии опубликовали данные о среднемесячных зарплатах руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных предприятий и учреждений, которые подчиняются департаменту имущественных отношений администрации Омска. Информация касается доходов за 2024 год.

Муниципальное предприятие «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» показало следующие цифры:

  • Директор получает в среднем 131 463 рубля в месяц:
  • Главный бухгалтер — 97 379 рублей:
  • Управляющий «Парком Советский» зарабатывает 89 649 рублей:
  • Заместитель директора по техническим и хозяйственным вопросам — 106 344 рубля.

Бюджетное учреждение «Центр компетенций по вопросам городской среды» выплачивает:

  • Директору — 100 554 рубля:
  • Заместителю директора — 92 105 рублей:
  • Главному бухгалтеру — 95 157 рублей.

В «Центре содержания и хранения имущества» зарплаты следующие:

  • Директор получает 104 621 рубль:
  • Главный бухгалтер — 94 513 рублей.

Казенное учреждение «Аналитическое сопровождение» тоже поделилось данными:

  • Директор зарабатывает 125 758 рублей:
  • Главный бухгалтер получает 105 187 рублей.

Напомним, самые большие зарплаты в марте предлагают машинистам подземных самоходных машин — почти 700 тысяч рублей в месяц. О том, как выглядит топ высокооплачиваемых вакансий в Омской области — рассказываем в нашем материале.

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#Риана Дязанцева#Омск#Зарплаты#Парк культуры и отдыха#Муниципальные предприятия
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