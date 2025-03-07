Шестизначные доходы: сколько зарабатывали руководители омских парков в 2024 году

Posted 7 марта, 02:37
Published 7 марта, 02:37
Modified 7 марта, 02:43
Updated 7 марта, 02:43
На сайте омской мэрии опубликовали данные о среднемесячных зарплатах руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных предприятий и учреждений, которые подчиняются департаменту имущественных отношений администрации Омска. Информация касается доходов за 2024 год.
Муниципальное предприятие «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» показало следующие цифры:
Бюджетное учреждение «Центр компетенций по вопросам городской среды» выплачивает:
В «Центре содержания и хранения имущества» зарплаты следующие:
Казенное учреждение «Аналитическое сопровождение» тоже поделилось данными:
Напомним, самые большие зарплаты в марте предлагают машинистам подземных самоходных машин — почти 700 тысяч рублей в месяц. О том, как выглядит топ высокооплачиваемых вакансий в Омской области — рассказываем в нашем материале.