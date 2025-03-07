Сенатор Климов считает идею Трампа об отказе от ЯО красивой, но неосуществимой

Posted 7 марта, 10:40
Published 7 марта, 10:40
Modified 7 марта, 10:41
Updated 7 марта, 10:41
Агентство «Ридус» попросило зампреда Комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова прокомментировать предложение американского президента Дональда Трампа о полном отказе от ядерного оружия. Парламентарий назвал данную идею очень красивой, но отметил, что вероятность реализации подобного сценария находится на очень низком уровне.
Климов напомнил, что ядерное оружие является инструментом сдерживания, без которого нашу страну давно бы могла постигнуть трагедия. Он также добавил, что ядерное оружие на сегодняшний день есть у большого количества государств, но некоторые говорят об этом открыто, а другие нет.
Собеседник издания рассказал, что почти 90% ядерного оружия владеют Москва и Вашингтон. При этом, если стороны договорятся о сокращении какого-то количества боеприпасов, то другие страны этому примеру вряд ли последуют. Сенатор пояснил, что многие сейчас наоборот стараются получить ядерное оружие, как, например, КНДР. Он отметил, что будь у Саддама Хусейна ядерное оружие, его вряд ли бы казнили.