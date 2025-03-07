Сенатор Климов считает идею Трампа об отказе от ЯО красивой, но неосуществимой

Собеседник издания рассказал, что почти 90% ядерного оружия владеют Москва и Вашингтон. При этом, если стороны договорятся о сокращении какого-то количества боеприпасов, то другие страны этому примеру вряд ли последуют. Сенатор пояснил, что многие сейчас наоборот стараются получить ядерное оружие, как, например, КНДР. Он отметил, что будь у Саддама Хусейна ядерное оружие, его вряд ли бы казнили.