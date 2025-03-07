Сегодня в Омске: десятая победа «Авангарда», антирейтинг лагерей и 9-балльные пробки

Сегодня вечером омские дороги погрязли в пробках, по данным приложений «Яндекс Карты» и 2ГИС, во многих частях города заторы достигают 9 баллов. В «бордовый» было окрашено большинство улиц центра города, среди них: Пушкина, Гагарина, Герцена и Орджоникидзе, серьезные проблемы с движением также возникли в городке Нефтяников.