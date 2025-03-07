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Posted 7 марта, 13:24

Published 7 марта, 13:24

Modified 7 марта, 13:37

Updated 7 марта, 13:37

Сегодня в Омске: десятая победа «Авангарда», антирейтинг лагерей и 9-балльные пробки

Сегодня в Омске: десятая победа «Авангарда», антирейтинг лагерей и 9-балльные пробки

7 марта 2025, 13:24
Фото: gorod55.ru.
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омский «Авангард» победил нижегородское «Торпедо» на выезде

Сегодня ночью «Авангард» одержал десятую победу подряд. Омичи увезли два очка из Нижнего Новгорода, обыграв местное «Торпедо» со счетом 3:2. В составе «ястребов» отличились Рид Буше, Семен Чистяков и Дамир Шарипзянов, а у соперников — Кирилл Воронин и Бобби Линч.

«Ястребы» неудержимые: «Авангард» на выезде одержал десятую победу подряд
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Новость №2. Омичи назвали худшие детские лагеря региона

Город55 составил список детских лагерей Омской области, на которые в онлайн-сервисах оставлено больше всего отрицательных отзывов. В подборку попали: «Иртышские зори», детский оздоровительный лагерь им. Ю. А. Гагарина, «Дружные ребята», детский оздоровительный лагерь им. А. П. Гайдара и детский оздоровительный лагерь «Юбилейный».

«Зона для несовершеннолетних»: народный антирейтинг детских лагерей в Омске
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Новость №3. В преддверии 8 марта на омских дорогах образовались серьезные пробки

Сегодня вечером омские дороги погрязли в пробках, по данным приложений «Яндекс Карты» и 2ГИС, во многих частях города заторы достигают 9 баллов. В «бордовый» было окрашено большинство улиц центра города, среди них: Пушкина, Гагарина, Герцена и Орджоникидзе, серьезные проблемы с движением также возникли в городке Нефтяников.

Отмечаем праздник в пробках: вечером пятницы Омск сковали 9-балльные заторы
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