Сегодня в Омске: десятая победа «Авангарда», антирейтинг лагерей и 9-балльные пробки

Posted 7 марта, 13:24
Published 7 марта, 13:24
Modified 7 марта, 13:37
Updated 7 марта, 13:37
Новость №1. Омский «Авангард» победил нижегородское «Торпедо» на выезде
Сегодня ночью «Авангард» одержал десятую победу подряд. Омичи увезли два очка из Нижнего Новгорода, обыграв местное «Торпедо» со счетом 3:2. В составе «ястребов» отличились Рид Буше, Семен Чистяков и Дамир Шарипзянов, а у соперников — Кирилл Воронин и Бобби Линч.
Новость №2. Омичи назвали худшие детские лагеря региона
Город55 составил список детских лагерей Омской области, на которые в онлайн-сервисах оставлено больше всего отрицательных отзывов. В подборку попали: «Иртышские зори», детский оздоровительный лагерь им. Ю. А. Гагарина, «Дружные ребята», детский оздоровительный лагерь им. А. П. Гайдара и детский оздоровительный лагерь «Юбилейный».
Новость №3. В преддверии 8 марта на омских дорогах образовались серьезные пробки
Сегодня вечером омские дороги погрязли в пробках, по данным приложений «Яндекс Карты» и 2ГИС, во многих частях города заторы достигают 9 баллов. В «бордовый» было окрашено большинство улиц центра города, среди них: Пушкина, Гагарина, Герцена и Орджоникидзе, серьезные проблемы с движением также возникли в городке Нефтяников.