Салаты с бактериями: кафе в центре Омска оштрафовали за серьезные нарушения

Posted 7 марта, 08:43
Published 7 марта, 08:43
Modified 7 марта, 08:46
Updated 7 марта, 08:46
Арбитражный суд Омской области рассмотрел дело в отношении индивидуального предпринимателя Татьяны Бачинской, которую обвинили в нарушении санитарных норм и правил при организации общественного питания в кафе «Солнечный день и мама Маргарита». Решение суда было вынесено после тщательного изучения всех обстоятельств дела, включая результаты проверок и лабораторных исследований.
В ноябре 2024 года Роспотребнадзор провел плановую проверку в кафе, расположенном в Омске на улице Ленина, 22. В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения санитарных норм: продукты хранились в ненадлежащих условиях. Кроме того, лабораторные исследования показали, что в некоторых блюдах содержались опасные бактерии, превышающие допустимые нормы.
Согласно данным «Электронное правосудие», Татьяна Бачинская, хотя и не явилась в суд, признала свою вину в письменном отзыве. Она сообщила, что нарушения были устранены, а деятельность кафе прекращена. Также она рассказала, что больше не занимается предпринимательской деятельностью и вернула арендованное помещение. Отметим, кафе Бачинской в феврале 2024 года уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
Суд приговорил Бачинскую к административному штрафу в размере 40 000 рублей. Это минимальная сумма, предусмотренная частью 3 статьи 14.43 КоАП РФ. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке. Ранее Город55 писал, что ресторан «Лада» заплатит штраф после отравления в омской «Сказке».