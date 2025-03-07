Салаты с бактериями: кафе в центре Омска оштрафовали за серьезные нарушения

Согласно данным «Электронное правосудие», Татьяна Бачинская, хотя и не явилась в суд, признала свою вину в письменном отзыве. Она сообщила, что нарушения были устранены, а деятельность кафе прекращена. Также она рассказала, что больше не занимается предпринимательской деятельностью и вернула арендованное помещение. Отметим, кафе Бачинской в феврале 2024 года уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение.