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Posted 7 марта, 08:43

Published 7 марта, 08:43

Modified 7 марта, 08:46

Updated 7 марта, 08:46

Кафе в центре Омска заплатит крупный штраф за нарушения санитарных норм

Салаты с бактериями: кафе в центре Омска оштрафовали за серьезные нарушения

7 марта 2025, 08:43
Фото: 1MI. Кафе в центре Омска заплатит крупный штраф за нарушения санитарных норм

Суд оштрафовал кафе в центре Омска за опасные продукты с бактериями

Проверка Роспотребнадзора выявила, что продукты в кафе «Солнечный день и мама Маргарита» хранились в ненадлежащих условиях, а в блюдах были обнаружены опасные бактерии, превышающие допустимые нормы.

Арбитражный суд Омской области рассмотрел дело в отношении индивидуального предпринимателя Татьяны Бачинской, которую обвинили в нарушении санитарных норм и правил при организации общественного питания в кафе «Солнечный день и мама Маргарита». Решение суда было вынесено после тщательного изучения всех обстоятельств дела, включая результаты проверок и лабораторных исследований.

В ноябре 2024 года Роспотребнадзор провел плановую проверку в кафе, расположенном в Омске на улице Ленина, 22. В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения санитарных норм: продукты хранились в ненадлежащих условиях. Кроме того, лабораторные исследования показали, что в некоторых блюдах содержались опасные бактерии, превышающие допустимые нормы.

Согласно данным «Электронное правосудие», Татьяна Бачинская, хотя и не явилась в суд, признала свою вину в письменном отзыве. Она сообщила, что нарушения были устранены, а деятельность кафе прекращена. Также она рассказала, что больше не занимается предпринимательской деятельностью и вернула арендованное помещение. Отметим, кафе Бачинской в феврале 2024 года уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Суд приговорил Бачинскую к административному штрафу в размере 40 000 рублей. Это минимальная сумма, предусмотренная частью 3 статьи 14.43 КоАП РФ. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке. Ранее Город55 писал, что ресторан «Лада» заплатит штраф после отравления в омской «Сказке».

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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Арбитражный суд#Роспотребнадзор#Штраф#Административная ответственность#Санитарные нормы#Общественное питание
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