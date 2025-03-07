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Posted 7 марта, 10:17

Published 7 марта, 10:17

Modified 7 марта, 10:22

Updated 7 марта, 10:22

Статистики рассказали, какие продукты сильнее всего подорожали в Омской области

Рыба, говядина, молоко. Какие продукты подорожали в Омской области

7 марта 2025, 10:17
Фото: 1MI.

Статистики рассказали, какие продукты сильнее всего подорожали в Омской области

Условный минимальный продуктовый набор у омичей за месяц вырос в цене на 2,4% — до 6225 рублей.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Омской области в январе 2025 года вырос на 2,1% по сравнению с декабрем. Такую цифру 7 марта опубликовал Омкстат в докладе о социально-экономическом положении региона.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг по Омской области в конце января 2025 года составила 21150 рублей и по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 1,5%.

Минимальный продуктовый набор за месяц вырос в цене на 2,4% — до 6225 рублей.

Также статистики опубликовали данные о том, какие продукты подорожали. Так, существенным ростом «отметились» свежие грибы, живая и охлажденная рыба, говядина, молоко, алкоголь. Подробности — в таблице:

Фото: Скриншот. Омскстат

Ранее в Омскстате также рассказали, что в прошлом году средняя зарплата в Омской области составила 64 428 рублей. Это на 17,8% больше, чем в 2023 году.

Эксперты подсчитали среднюю зарплату в Омской области. За год она выросла на 18%
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#Евгений Игишев#Экономика#Омская область#Цены#Алкоголь#Продукты#Грибы#Рыба#Молоко
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