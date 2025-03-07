Рыба, говядина, молоко. Какие продукты подорожали в Омской области

Posted 7 марта, 10:17
Published 7 марта, 10:17
Modified 7 марта, 10:22
Updated 7 марта, 10:22
Индекс потребительских цен на товары и услуги в Омской области в январе 2025 года вырос на 2,1% по сравнению с декабрем. Такую цифру 7 марта опубликовал Омкстат в докладе о социально-экономическом положении региона.
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг по Омской области в конце января 2025 года составила 21150 рублей и по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 1,5%.
Минимальный продуктовый набор за месяц вырос в цене на 2,4% — до 6225 рублей.
Также статистики опубликовали данные о том, какие продукты подорожали. Так, существенным ростом «отметились» свежие грибы, живая и охлажденная рыба, говядина, молоко, алкоголь. Подробности — в таблице:
Ранее в Омскстате также рассказали, что в прошлом году средняя зарплата в Омской области составила 64 428 рублей. Это на 17,8% больше, чем в 2023 году.